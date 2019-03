Municipales : embouteillages à Paris

Quatre "politiques" ont officiellement déposé leurs dossiers de candidature pour les élections municipales de 2020. Il s'agit notamment de Gaspard Gantzer, Mounir Mahjoubi, Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel. En parallèle, il y a aussi les candidats non déclarés qui font déjà campagne discrètement. Par ailleurs, l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, a choisi de faire la Une du Parisien avec une interview dans laquelle elle défend son bilan. Enfin, l'on sait aussi que Benjamin Griveaux a très envie d'être candidat pour LaREM.



