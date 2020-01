Municipales : interrogé sur une éventuelle candidature au Havre, Edouard Philippe donnera une réponse "le moment venu"

Il ne confirme ni n'infirme les rumeurs. À l'occasion d'un long entretien accordé au quotidien La Croix, le Premier ministre Edouard Philippe est revenu sur la réforme des retraites et sur le conflit social que connaît le pays depuis un mois et demi avant de répondre brièvement à une dernière question plus personnelle.

Si Edouard Philippe décide de se présenter aux prochaines élections municipales et remporte le siège de maire, il retrouverait la mairie où il officiait de 2010 à 2017, année de sa nomination à Matignon par Emmanuel Macron tout juste élu président de la République. Bien que le cumul d'une fonction de ministre avec celle de maire ou de président d'un exécutif local ne figure pas dans la loi sur le non-cumul des mandats de 2014, elle constitue une doctrine pour le président et ce depuis le début de son quinquennat.

Edouard Philippe devrait donc quitter Matignon s'il venait à se déclarer candidat et à être élu à la mairie du Havre. Autre possibilité : se faire élire au Havre avant de céder son siège de maire à un ou une membre de sa liste pour rester à la tête du gouvernement. Reste que celles et ceux souhaitant se présenter aux élections municipales ont jusqu’au jeudi 27 février prochain pour déposer leur candidature. Si le Premier ministre affirme que le moment "n'est encore pas venu" de déclarer ou non sa candidature à la mairie du Havre, il ne lui reste plus qu'un mois pour se décider.