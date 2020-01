MUNICIPALES - Isabelle Saporta rejoint Cédric Villani : "Mon idée, c'est d'être le pont avec les écologistes"

Isabelle Saporta : Nous nous sommes rencontrés à l’occasion de cette campagne, assez tôt, peu après qu’il a annoncé sa candidature. Nous avons eu très vite l’intuition qu’il fallait travailler sur le principe d’une coalition climat, qu’il fallait penser union plutôt que désunion. Cédric est, comme moi, issu de la société civile. Dans le monde de la recherche comme en entreprise, on travaille ensemble. Il ne faut pas faire semblant et prétendre s’opposer pour, finalement, s’allier au second tour et travailler ensemble au Conseil de Paris. Ça, c’est de la vieille politique. Il faut dire les choses aux gens.

Le projet de la maire sortante, Anne Hidalgo, est-il également incompatible à vos yeux avec votre coalition climat ?

Je ne renierai jamais le courage qu’a eu Anne Hidalgo en prenant certaines mesures. Cela dit, elle ne veut pas faire le bilan de son mandat et dit pour l’instant "je suis seule" et "comme d’habitude, les Verts se rangeront derrière moi". La posture est problématique. Pour faire une coalition, il faut que les gens aient envie. Après, plus on est nombreux sur des propositions concrètes, mieux c’est. Sur le fond, oui, on pourrait se retrouver. Certains sont restés sur quelque chose de très "vieux monde", d’autres veulent faire des choses en commun. La coalition climat, c’est ça.

Il y a quelques jours, on vous voyait plutôt rejoindre les écologistes. Votre ambition est clairement de préparer leur union avec Cédric Villani ?

Je discute très régulièrement avec David Belliard (la tête de liste EELV, NDLR). J’ai aussi rencontré de nombreuses têtes de listes EELV. Je crois que David Belliard a envie de construire une autre histoire. Mon idée, c’est effectivement d'être le pont avec les écologistes.

Quelle forme prendrait votre "coalition climat" ? Un socle de propositions communes pour Paris ?

Oui. Nous souhaitons avancer sur des propositions concrètes, qui permettront aux gens de savoir pour quoi ils votent. La coalition climat n’a pas de forme juridique, c’est pour le moment un ensemble d’idées, une sorte de coalition à l’allemande.

Allez-vous conduire une liste dans le 14e arrondissement ?

Je ne me suis pas occupée pour le moment de ma participation à une liste. J’habite dans le 14e arrondissement en effet. Mais je commence tout juste en politique. Je ne sais pas si je serai dans le 14e, ou même en tête de liste. Ce que je veux, c’est me confronter au réel. J'ai toujours un travail à côté. Je n’ai jamais eu envie de vivre par la politique.