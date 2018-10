Paris : le mathématicien LaREM Cédric Villani s'intéresse à son tour aux municipales

Et un de plus. Après les secrétaires d'Etat Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, le sénateur Julien Bargeton, le député Hugues Renson et l'élue du 4e arrondissement Anne Lebreton, la majorité présidentielle compte un nouveau prétendant en vue des élections municipales de 2020 à Paris.





Selon une information du JDD, le député de l'Essonne Cédric Villani serait sur les rangs pour porter une candidature LaREM dans la capitale. Le mathématicien renommé en aurait fait part à Emmanuel Macron, qui n'aurait pas tenté de l'en dissuader.