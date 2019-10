Municipales : le plan anti-Le Pen de Marcon

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Baptiste Morin s'est intéressé ce vendredi 25 octobre 2019 à la stratégie de La République en marche pour empêcher l’extrême droite d’étendre son implantation municipale.

Nos confrères du Monde ont pu consulter la stratégie de LREM pour les élections municipales à venir. Le parti a réhabilité le front républicain dans le but de "faire front contre le FN". Il s'agit d'un plan de bataille pour empêcher que le Rassemblement national ne fasse plus que ce qu'il avait fait en 2014. Il y a trois cas de figure auxquels le parti souhaite appliquer sa stratégie. Quels sont-ils ? Et à quel duel faut-il s'attendre ?



