Municipales : le report du second tour fait désormais consensus au sein de la classe politique

Dimanche soir, Olivier Véran avait indiqué que les experts du comité scientifique seraient sondés "sans doute mardi" sur la question. Le calendrier s'est finalement accéléré, puisque le ministre de la Santé a finalement rencontré les experts dès lundi matin. Alors qu'un conseil de défense était organisé à la mi-journée, Edouard Philippe devait contacter dans la foulée les responsables des principaux partis politiques, ainsi que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le même scénario, en somme, que jeudi dernier, mais avec une conclusion qui pourrait aboutir, cette fois, au report du second tour.

Vers un report ? Alors que le premier tour des élections municipales a essuyé une abstention historique de 54,2% dimanche, et que la France applique des mesures de plus en plus dures pour endiguer le coronavirus, la question du maintien du second tour le 22 mars est plus que jamais posée.

Alors que l'opposition, notamment à droite, se montrait vent debout jeudi dernier contre un possible report des élections, le sujet semble désormais faire l'unanimité. Plusieurs responsables politiques ont appelé au report dès dimanche soir. Yannick Jadot, chef de file d'EELV a demandé à Emmanuel Macron à décaler le second tour, affirmant que "ce scrutin ne peut pas être tronqué". Sur TF1, Bruno Retailleau (LR) a, lui, déclaré qu'il "faudra une loi pour repousser le second tour". Chez Les Républicains, son vice-président Guillaume Peltier s'est dit "prêt à envisager le report du second tour mais avec des critères transparents". François Ruffin, député LFI de la Somme, a estimé avant 20 heures que "le maintenir serait mauvais pour la santé des citoyens, mais aussi pour celle de la démocratie".

Plusieurs leaders politiques ont en outre laissé entendre qu'ils ne s'opposeraient pas à l'annonce d'un report. Jean-Luc Mélenchon a ainsi souhaité "que la décision soit prise rapidement. "Si le gouvernement doit décider que le 2nd tour n'a pas lieu, alors il doit prendre ses dispositions le plus tôt possible pour que tout le pays puisse s'organiser", a-t-il déclaré. "Le second tour n'aura manifestement pas lieu compte tenu de l'aggravation de l'épidémie", a aussi affirmé la présidente du RN Marine Le Pen.

Lundi, le secrétaire national du PS Olivier Faure, qui appelle au confinement de la population, a jugé qu'organiser le second tour "apparaîtrait comme lunaire" et qu'il devait être "différé".