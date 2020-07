La gauche en tête mais pas majoritaire, deux candidatures à droite : improbable 3e tour à Marseille

Il devra principalement composer avec la sénatrice ex-PS Samia Ghali, qui a conservé sa mairie dans les quartiers Nord. Mais les négociations s'annoncent tendues. La gauche a maintenu jusqu'au bout un candidat contre elle, la présentant comme une héritière du système en place à Marseille. "Ce soir, Marseille ne pourra plus se faire sans les quartiers Nord", a d'ailleurs déclaré Samia Ghali, ménageant le suspense sur ses intentions.

Des représentants des deux camps n'ont d'ailleurs pas perdu de temps pour commencer à mettre une certaine pression sur l'élue. Le maire des 2e et 3e arrondissements de Marseille Benoît Payan, d'un côté, disait ceci sur France Info, mardi 30 juin : "Qui peut croire que Samia Ghali va offrir sur le tapis vert une victoire à la droite qu'elle combat depuis 25 ans ? [...] Elle ne peut pas aller avec la droite. Elle ne peut pas trahir 30 ans d'une vie et 30 ans d'engagement. Je la connais et je sais que cette question-là, pour elle, est essentielle". L'ex-tête de liste écolo Sébastien Barles renchérit : "Les Marseillais ne peuvent se faire voler leur victoire. Samia Ghali partage avec nous la nécessité d’irriguer les quartiers Nord de transports collectifs,de lutter contre la pollution des navires de croisières,contre le mal logement &la précarité énergétique..."

A droite, qui avait retiré son candidat contre Samia Ghali, on croise les doigts. Les voix de la sénatrice des quartiers nord les poserait en première coalition municipale. Le député LR Guy Teissier, 27 ans au Palais Bourbon au compteur, veut croire au micro de France Info que "Samia Ghali a beaucoup cheminé idéologiquement depuis son départ du PS. Paradoxalement, je pense qu'elle se sentirait plus à l'aise avec nous qu'avec le Printemps marseillais qui a maintenu sa liste contre elle dans son secteur".

Vendredi 3 juillet, après de premières tractations, elle a annoncé à l'AFP avoir demandé à Michèle Rubirola de devenir sa première adjointe. Une demande "légitime", juge la sénatrice. "Au-delà des valeurs que nous partageons, je suis celle qui peut lui permettre samedi d’être effectivement maire de Marseille. Ensuite et surtout parce que la volonté du rééquilibrage de notre ville et la prise en compte des quartiers populaires ne peuvent plus être de simples mots", explique celle qui représente les quartiers nord de la cité phocéenne. Réponse de la candidate à la mairie : "Je le dis avec gravité et détermination, l’avenir de Marseille ne doit pas se jouer autour d’une revendication individuelle. Je ne serais l’otage d’aucun chantage, je réfute ces pratiques bien éloignées des enjeux et j’invite Samia Ghali à faire de même".