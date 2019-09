"Le virage écolo du gouvernement est un tête-à-queue", tacle Yannick Jadot

L’INTERVIEW POLITIQUE - Le député européen EELV, Yannick Jadot était l’invité d’Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI jeudi 5 septembre. L’occasion de revenir sur l’annonce politique de la veille, à savoir la candidature de Cédric Villani à la mairie de Paris, et évidemment sur "l’acte 2" du quinquennat, qui se veut écolo.

Si Yannick Jadot admet que le député de l’Essonne et ancien mathématicien est une personnalité "originale et intéressante", il estime cependant que sa candidature relève plus de la "péripétie parisienne" que de l’avènement politique. D’ailleurs, cette candidature dissidente ne l’étonne pas. Et s’expliquerait par l’histoire de LaREM. Le parti présidentiel s’est "beaucoup construit sur un principe de déloyauté", note-t-il ainsi. Une sorte de "péché originel" débuté avec la "trahison d’Emmanuel Macron" vis-à-vis de François Hollande, qui fait de la "dissidence" une "suite logique" au mouvement.

Et alors que pense le député européen EELV des annonces de Didier Guillaume ? Sur Europe 1, le ministre de l’Agriculture disait vouloir une distance allant de trois à cinq mètres entre les cultures concernées par l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et la population, et pas un mètre de plus. A cette proposition, Yannick Jadot – qui désire en mettre 150 – est sans merci. Il reprend "tous les arguments les plus bourrins" en mettant la "barre du cynisme" encore plus haut que son prédécesseur. Et d’en profiter pour critiquer toute la politique gouvernementale. "Le virage écologique du gouvernement, c’est un tête à queue !"

L'eurodéputé ELLV a donc un message pour Emmanuel Macron, qui s’est dit "moralement d’accord" avec les maires qui ont pris des arrêtés contre les pesticides. "Si le président veut être crédible sur un virage écolo, ce que je souhaite de tout mon cœur, il faut poser des actes", conseille-t-il ainsi. Car "la conversion [au vert], c’est comme l’amour, il faut des actes".