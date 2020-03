Municipales : petits commerces, loisirs et propreté, thèmes prioritaires des électeurs du Havre

Quant aux Havrais, que pensent-ils de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Mon avis citoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici . En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 62.000 contributions collectées sur l’ensemble du territoire de cette métropole.

Parmi les principaux atouts de leur ville, les Havrais saluent les activités du bord de mer, les espaces verts et les promenades aménagées, le tram et, de façon générale, les travaux réalisés par les municipalités successives pour "rendre la ville plus attractive", ainsi que la vie culturelle.

Parmi les principales faiblesses identifiées figure le manque de dynamisme de certains quartiers, notamment dans le secteur de la ville haute. "Beaucoup de quartiers sont abandonnés rien que pour les quartiers dits nobles", pense ainsi une habitante du quartier des Neiges. "L'animation est bien triste par rapport à des villes de moindre importance", juge en outre un Havrais, tandis qu'une autre habitante décrit des quartiers comme Les Neiges ou Sanvic qui "se referment sur eux-mêmes" par manque de commerces. "Le centre-ville est plus favorisé que les quartiers nord", critique une habitante de secteur Bléville-Grand Hameau, "la population est classée par couches sociales et par communauté". De nombreux habitants décrivent plus généralement "une désertification des petits commerces", des boutiques "fermées, sales, à l'abandon", notamment à cause des loyers jugés trop chers et du développement des grandes surfaces en périphérie.

Dans la même logique, de nombreux contributeurs plaident pour une amélioration de l'activité de loisirs dans certains quartiers, et du maintien de ces loisirs été comme hiver.