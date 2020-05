Municipales : quels sont les arguments invoqués par les opposants au scrutin du 28 juin ?

Le gouvernement a tranché. Edouard Philippe a annoncé vendredi que le second tour des élections municipales, suspendu le 22 mars dernier, se tiendrait le 28 juin. Le Premier ministre assume pleinement sa position et parle du "choix de la cohérence" et de "l'exigence". Il s'agit d'ailleurs d’une "décision réversible […]." pour laquelle "il y aura une clause de revoyure", a-t-il prévenu, se donnant la possibilité d'un nouveau report.

Pour d'autres, l'annonce de la nouvelle date du vote n'intervient pas au bon moment. Sur LCI, Francois Pupponi, député du Val-d’Oise, a reconnu qu'il n'y avait "pas de bonne ou mauvaise solution", tout en déplorant "une espèce de discours contradictoire du gouvernement". "Vous pouvez faire campagne mais vous devez faire attention au virus. Il faut des signatures pour fusionner des listes qui doivent ensuite être déposées à la préfecture. J’aurais préféré que le gouvernement attende les 15 derniers jours : il fallait décider que la date serait annoncée le 15 juin."

Jean-Pierre Blazy, maire PS de Gonesse a, de son côté, évoqué une "décision prématurée et qui pourrait être malencontreuse. Si on doit à nouveau interrompre le processus électoral ce ne sera pas très démocratique. Ce qui est vraiment important c’est la sécurité de nos concitoyens. On pouvait attendre. On pourrait se retrouver dans la situation du 15 mars dernier sur le plan sanitaire."