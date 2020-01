Valérie Pécresse tacle la proposition de Benjamin Griveaux de remplacer la Gare de l'Est par un "Central Park" parisien

C’est une proposition choc de Benjamin Griveaux dans le cadre des élections municipales à Paris : déménager la gare de l’Est vers la banlieue et créer un "Central Park parisien", souhaitant "planter une forêt" afin de créer un "nouveau poumon vert" d’une trentaine d’hectares.

Selon Valérie Pécresse, invitée politique ce lundi matin sur LCI, "Ce projet n’est ni nécessaire ni souhaitable et je vais m’y opposer farouchement. Tout d’abord, il coûtera des milliards (…) pour changer complètement tous les trains et toutes les voies, il faudrait au moins une dizaine de milliards, il faudrait vingt ans et couper la circulation sur les rails de la gare de l’Est pendant des années, tout cela est totalement irréaliste mais surtout ce serait une preuve de mépris donnée à tous les Seine-et-Marnais, aux habitants de l’est de l’île de France pour lesquels je me bats en permanence contre le gouvernement, pour leur donner des transports dignes, pour leur donner une ligne P enfin électrifiée. Provins, Coulommiers, Meaux… toutes ces villes qui font le dynamisme de l’île de France et dont sont partis les Gilets Jaunes parce qu’ils se sentaient relégués en grande couronne, en grande périphérie, abandonnés du regard et des services publics."

Face à une telle proposition, la présidente de la Région Île-de-France défendra donc le maintien de la gare de l’est au centre de Paris "pour que tous les habitants du grand est qui ont financé le grand TGV est, tous les habitants de l’Aube, de la Marne et de la Seine-et-Marne puissent arriver dans Paris" : "C’est totalement irréaliste de les envoyer en Seine-Saint-Denis dans une zone de La Villette qui n’est desservie que par une seule ligne de métro, la ligne 7, déjà saturée."