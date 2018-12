Muriel Pénicaud : "100% des personnes qui n'ont que le SMIC comme revenu auront bien 100 euros en plus"

Le pouvoir d'achat est l'une des raisons de la mobilisation des "gilets jaunes". Pour calmer la colère sociale, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures, dont un gain de 100 euros par mois pour les salariés au SMIC. Mais, le président de la République aurait-il parlé trop vite ? Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a déclaré que "100% des personnes qui n'ont que le SMIC comme revenu auront bien 100 euros en plus". "Si on travaille et qu'avec ça, on ne peut pas vivre, il y a quelque chose qui ne va pas", a-t-elle ajouté.



