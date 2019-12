Muriel Pénicaud annonce une hausse du Smic à 15 euros par mois en 2020

Ce n’est plus si souvent que quelqu’un peut s’enorgueillir d’avoir une bonne nouvelle à annoncer. C’est pourtant le cas de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui, ce mardi dans les colonnes du Parisien , évoque une augmentation du Smic à venir incessamment sous peu. "Je la proposerai au Conseil des ministres de mercredi. Au 1er janvier, l’augmentation du Smic sera de 1,2%. Elle résulte d’une hausse de 0,7 % de l’inflation et de la moitié de l’augmentation des salaires ouvriers et employés, soit 0,5%. Un salarié au Smic touchait 1.204 euros net par mois en 2019, il aura 1.219 euros l’an prochain, donc 15 euros de plus par mois ou 173 euros dans l’année. Quelque 2,3 millions de personnes sont concernées", assure-t-elle en effet.

Confirmant ensuite qu’il s’agit d’un levier automatique et non d’un coup de pouce gouvernemental (les ministres concernés estiment que la hausse du Smic est dangereuse pour l'emploi, ndlr), la ministre détaille ainsi : "Avec cette hausse, l’évolution du pouvoir d’achat est importante sur trois ans. Avec les différentes aides, quelqu’un au Smic en 2017 recevait 1.245 euros par mois. Ce sera 1 .409 euros en 2020, près de 2.000 euros de plus par an. C’est la conséquence de l’augmentation du Smic, de la prime d’activité et de la suppression d’une partie des cotisations. Les ordonnances Travail et la loi Pacte ont, elles, simplifié les conditions d’intéressement pour les salariés des TPE et PME." Manière de faire passer le message selon lequel le gouvernement y est bien pour quelque chose.