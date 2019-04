Muriel Pénicaud : "Pour beaucoup de nos concitoyens, le chômage de masse est une sorte de fatalité. Il faut vaincre ce sentiment"

Le taux de chômage est actuellement à 8,8%. Le gouvernement compte atteindre les 7% en 2022, et le plein emploi à l'horizon 2025. "On est passé de 9,7% à 8,8% depuis qu'on est là. Il y a encore un énorme travail. Mais on doit pouvoir le faire reculer si d'autres pays y arrivent", a déclaré Muriel Pénicaud. Pour y parvenir, plusieurs pistes sont avancées. D'abord, il y a l'instauration d'un bonus-malus pour responsabiliser les employeurs sur les contrats courts. Le gouvernement envisage également d'encadrer les allocations chômage des cadres.



Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Christophe Jakubyszyn apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.