Nathalie Kosciusko-Morizet rejoint Capgemini à New York et quitte la vie politique

Toujours conseillère de Paris, où elle siège parmi les élus "Constructifs" et non plus Les Républicains, elle devrait démissionner de ce dernier mandat électif cet été, a déclaré son entourage.





Nathalie Kosciusko-Morizet avait été secrétaire d'Etat chargée de la Prospective et du Développement de l'économie numérique en 2009 et 2010, puis ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement de 2010 à 2012. Elle avait également tenté de se faire élire maire de Paris, mais avait été battue par Anne Hidalgo.