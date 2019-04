Nathalie Loiseau (LREM) s'est présentée sur une liste d'extrême droite quand elle était étudiante à Sciences Po

Contactée par Mediapart, l'ancienne ministre assure ne pas s'être "plus que cela intéressée à cette liste". "À ce moment-là, j’ai été, d’après mes recoupements – parce que pour être tout à fait honnête j’avais complètement oublié cet épisode –, approchée pour participer à une liste qui voulait accentuer le pluralisme à Sciences-Po, alors quasi inexistant, et qui cherchait des femmes. J’ai dit oui." "J’aurais sans doute dû regarder de plus près de quoi il s’agissait", admet-elle, précisant que si elle avait " milité, tracté, fait campagne", elle "[s’]en souviendrai[t], et ce n’est pas le cas"