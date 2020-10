Reconfinement : "N'oublions pas ceux qui en subiront les conséquences", prévient Christian Estrosi

Quelques heures avant l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron, qui pourrait annoncer un reconfinement généralisé, le maire (LR) de Nice Christian Estrosi appelle "à l'unité", qu'elle que soit la décision du chef de l'État. "La santé des Français doit passer avant tout le reste", explique-t-il dans l'interview de la matinale de LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Voilà plusieurs semaines qu'il y a une montée fulgurante dans les hospitalisations et les réanimations de notre pays. Un reconfinement me paraît être une décision juste et raisonnable."

En ce sens, il plaide pour une application de la mesure "la plus rapide possible", afin de "ne pas faire perdre encore plus de temps à notre économie". Selon lui, un confinement mis en place dans les jours à venir permettrait de diminuer la tension hospitalière et les contaminations d'ici décembre, "un mois de relance". "Les vacances et les fêtes de Noël" pourront permettre "de relancer à plein notre économie", tandis que "novembre est un mois creux", indique-t-il. "Si la décision est prise maintenant, c'est une bonne chose pour essayer de sauver les fêtes de fin d'année et l'activité du commerce."