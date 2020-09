Réautorisation des néonicotinoïdes : "Nous avons entendu les mêmes arguments sur l’amiante", dénonce Julien Bayou

Pour le militant écologiste, le gouvernement ferme, ni plus ni moins, les yeux sur un scandale sanitaire. "Nous avons entendu les mêmes arguments sur l’amiante et le chlordécone, des scandales sanitaires invisibles où, à l’époque, on disait que c’était une question d’emploi. Et maintenant vous avez, notamment aux Antilles, une prévalence du cancer de la prostate beaucoup plus élevée et des sols qui sont pollués pendant des générations." Alors qu'il rappelle la dangerosité de ces pesticides tant pour la santé humaine que pour celle des abeilles, il se dit "désespéré" de voir le gouvernement "régresser" en matière d'environnement "après tous ces discours verts".