Neige et verglas : Eric Woerth choqué par "le manque d'empathie" du gouvernement face aux Français

Après la publication du rapport de la Cour des comptes, le président de la Commission des finances a fustigé la politique économique du gouvernement, estimant que "la croissance aujourd'hui sert à boucher des trous pour réduire les déficits publics. Cela devrait inciter le gouvernement à aller plus loin dans les réformes. On est dans un pays où la dette et la dépense publique augmentent, et où le gouvernement veut réduire les déficits en demandant seulement aux collectivités locales et à la Sécurité sociale d'être en excédent". Pour Eric Woerth, qui répète qu'il faut agir sur "le coût du travail trop élevé", il faut "tout axer" sur le soutien aux entreprises, "dont les carnets de commande sont pleins".