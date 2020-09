Nicolas Dupont-Aignan annonce sa candidature à la présidentielle 2022

Nicolas Dupont-Aignan sera à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Le député de l'Essonne, président de Debout la France, a annoncé samedi sur TF1 qu'il allait se présenter au scrutin de 2022, en marge des Universités de rentrée de sa formation politique.

"Je serai candidat parce que cette démission de nos autorités, depuis des années, n'est plus possible", a-t-il déclaré, en se présentant comme une alternative à un duel entre l'actuel président de la République et la présidente du RN, comme en 2017. "80% des Français ne veulent pas du duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qu'on veut nous tricoter", a-t-il assuré. "Je veux les convaincre qu'il n'y a pas de fatalité", a ajouté celui qui veut offrir "un choix" aux Français.