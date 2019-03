Nicolas Dupont-Aignan : "Les Français veulent des solutions et un changement de cap"

En déplacement dans l'Ain, Nicolas Dupont-Aignan a annoncé qu'il "redoute la fin du Grand débat national". Le député de l'Essonne et président de Debout la France a déploré les violences en marge des manifestations de gilets jaunes. "Les Français sont lassés du désordre (...) ce qu'ils veulent, ce sont des solutions et un changement de cap", a-t-il déclaré.



