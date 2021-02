Nicolas Dupont Aignan : "Nous n'avons pas tiré les leçons du premier confinement"

"On ne peut pas enfermer la France éternellement, estime le député. Je regrette qu'on ne prenne pas les mesures pour empêcher cela : un contrôle strict des mesures, protéger les plus fragiles, soigner davantage avec les médicaments que le gouvernement a bloqué et qui donne des résultats dans beaucoup de pays." Et d'ajouter : "Peut-on revivre un nouveau confinement ? Je ne le crois pas."