VIDÉO - "Un de perdu, dix de retrouvés": Dupont-Aignan réagit au ralliement de son porte-parole à Le Pen

Un pronostic que ne partage pas du tout son ancien président qui compte bien l'emporter face au chef de l'Etat. "Je ne suis pas du tout sûr qu'elle (Marine Le Pen, ndlr) puisse être au second tour et en tout cas moi j'y aspire [...] il y a une autre voie pour la France que ce duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et je suis convaincu que je peux apporter ma pierre à l'édifice", a soutenu Nicolas Dupont-Aignan sur notre antenne.

S'il ne renie pas son soutien à Marine Le Pen à la présidentielle, le président de Debout la France explique que ce choix résultait d'une volonté de ne pas voir Emmanuel Macron à l'Elysée, "mais j'ai toujours pensé que le duel Macron-Le Pen est une tragédie pour le pays", a-t-il ajouté en soulignant que cette ligne était celle du bureau national du parti.