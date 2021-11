Affaire Hulot : Matthieu Orphelin, porte-parole de Yannick Jadot, "mis en retrait" de la campagne d'EELV

PRÉSIDENTIELLE 2022 - Le député Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, a été "mis en retrait" de la campagne de Yannick Jadot, samedi, après les accusations d'agressions sexuelles contre l'ancien ministre. Il assure qu'il comptait quitter son poste de porte-parole pour des raisons politiques.

L'affaire Hulot secoue la campagne de Yannick Jadot. Matthieu Orphelin, porte-parole du candidat d'Europe Écologie-Les Verts à la présidentielle et proche de Nicolas Hulot, a été mis "en retrait de ses responsabilités", a annoncé samedi soir le directeur de campagne, Mounir Satouri. L'ancien ministre et homme de télévision a été accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes dans l'émission Envoyé spécial, diffusée deux jours plus tôt. "Il a été décidé de mettre Matthieu Orphelin en retrait de ses responsabilités de porte-parole dans la campagne présidentielle écologiste. La sérénité nécessaire à l'exercice de ses fonctions n'est plus possible suite aux révélations d'Envoyé spécial", a-t-il expliqué dans un communiqué, en référence aux nouvelles accusations portées contre Nicolas Hulot, pour lesquelles le parquet de Paris a ouvert une enquête.

Les nouveaux témoignages à l'encontre de Nicolas Hulot alimentent "plein d'interrogations depuis quelques jours sur l'état de la réalité de ce que savaient les proches" de l'ex-animateur et ex-ministre, selon lui. C'est pourquoi il a été jugé "opportun de le libérer de cette responsabilité (de porte-parole) et le laisser libre de ses réponses et de sa communication".

Matthieu Orphelin "souhaitait mettre fin" à ses fonctions

Dans un communiqué publié samedi soir sur ses réseaux sociaux, Matthieu Orphelin indique "prendre acte" de cette décision, et réitère son "soutien entier pour les victimes qui ont eu le courage de faire ces témoignages". "Seule compte l'écoute des victimes et la fin de ce fléau que sont les violences sexistes et sexuelles", affirme le député.

Matthieu Orphelin assure également qu'il "avait signifié cette semaine à Yannick Jadot" qu'il "souhaitait mettre fin" à ses fonctions de porte-parole dans les prochains jours pour des raisons politiques. Selon lui, cette décision a été prise "après plusieurs alertes non entendues au candidat Jadot, compte tenu des difficultés de la campagne et de (sa) non-adhésion à des choix stratégies". Matthieu Orphelin vise notamment "l'absence de mobilisation sur les jeunes, de considération pour la dynamique de la primaire populaire, les tensions internes" ou encore "les difficultés à mobiliser toutes les composantes de l'écologie".

