Hulot dans l’œil du cyclone : le portrait d'un aventurier devenu ministre

Les drames familiaux qui l’ont marqué, ses débuts à 20 ans en tant que photoreporter pour l’agence Sipa, sa fortune estimée à plus de 7 millions d’euros… LCI vous propose d'en apprendre un peu plus sur l'ancien animateur d'Ushuaïa en regardant - en tête de cet article - le "#portrait" que nous lui avons consacré. Le cheminement d'un homme qui, après avoir avoir survolé en ULM ou en montgolfière les paysages les plus grandioses de la planète, aura longtemps résisté aux sirènes de la politique.