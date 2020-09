"Je n’étais qu’un exécutant, submergé" : amer, Nicolas Hulot revient sur son expérience au gouvernement

"A Matignon, les énarques autour (du Premier ministre, Edouard Philippe) me regardaient comme l’écolo de service. Pour eux, les éoliennes, c’étaient des moulins à vent pour les bobos", explique Nicolas Hulot. "Je me souviens d’une discussion avec le directeur de cabinet, il n’avait tiré aucun enseignement de Tchernobyl, de la dérive économique et financière de l’EPR de Flamanville…. Il est temps qu’il y ait des cours à l’ENA sur le développement durable et la biodiversité. Tous ces gens étaient bien plus jeunes que moi, mais leurs logiciels étaient parfois obsolètes."