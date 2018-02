Hulot, Darmanin... parler avant que l'affaire n'éclate, une bonne stratégie pour les politiques ?

Car sur la scène médiatique, on le sait, l’intérêt va au plus rapide, à l’exclusif. Et ça, il semble que Hulot et ses équipes l’aient bien compris. "On peut supposer que Nicolas Hulot ne sera pas vu en coupable par défaut, poursuit Claire Juiff. En désamorçant, il pourrait éviter de devenir dans l’esprit des gens cet 'homme politique épinglé de plus'".





En termes de gestion de crise, le ministre de la Transition écologique et solidaire s’affiche donc comme le contre-exemple de Lactalis, entreprise récemment mise en cause dans des cas de lait pour bébé contaminé. Et dont le PDG a choisi de garder le silence... "La nature a horreur du vide. Si l’entreprise ou la personnalité politique mise en cause ne parle pas, cela crée un blanc, et ce blanc sera comblé. Prendre la parole, ça évite que les détracteurs ou les journalistes ne se positionnent", explique encore Claire Juiff. Pour l'heure, la stratégie s'avère payante : quelques heures après l'interview de Hulot, le gouvernement a annoncé son plein soutien à son ministre dans la tourmente.