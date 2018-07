Hulot dément une nouvelle fois les rumeurs sur son départ du gouvernement

"Pour moi l'été, c'est quand on part en vacances". Dans une interview publiée mardi soir par Le Parisien, Nicolas Hulot ajoute qu’il ne partira "sans doute pas" en vacances "avant cinq ans". Comprenez : il n'a pas l'intention de démissionner du gouvernement. Il y a quelques mois, il avait en effet expliqué qu'il ferait le bilan à l'été de son action et qu'il prendrait alors sa décision de rester ou non.





Alors que certains de ses dossiers ont été retoqués ces dernières semaines –notamment l'interdiction du glyphosate-, les rumeurs étaient reparties de plus belle. Mais ses récents succès, comme l'inscription de la défense de l'environnement-, ont probablement joué dans sa décision.