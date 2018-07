Nicolas Hulot monte au front sur le nucléaire

Le ministre de la transition écologique fait son retour après un passage difficile tant privé que politique. On se rappelle encore des accusations de violences sexuelles qu'il a dû faire face et les actions gouvernementales non-écologiques qu'il a dû accepter, voire défendre. Actuellement, il se prépare pour gagner quelques combats écolos, mais avant cela, il va présenter en Conseil des ministres un grand plan sur la biodiversité, vendredi. Toutefois, c'est le dossier nucléaire qui est le plus attendu et ce sera un test pour Nicolas Hulot. Réussira-t-il à convaincre le gouvernement à donner une date précise sur la fermeture de certaines centrales nucléaires ?



Ce mardi 3 juillet 2018, Cyril Adriaens-Allemand, dans sa chronique "La politique", nous parle du retour de Nicolas Hulot. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/07/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI.