Nicolas Hulot se dit victime "d'inquisition" depuis plusieurs mois : de quoi parle-t-il ?

Début février, le ministre a cette fois été mis en cause sur un aspect de sa déclaration de patrimoine. Le magazine Le Point s'est intéressé à sa maison située en Corse, que Nicolas Hulot avait estimée dans sa déclaration à 1.05 million d'euros, pour une superficie de 334 mètres carrés et sur un terrain de 3 hectares. Or l'hebdomadaire a indiqué qu'il avait envisagé de vendre cette propriété à l'été 2016 pour un montant évalué entre 2 et 5 millions d'euros, pour une surface de 350 mètres carrés, de 150 mètres carrés de dépendances, et sur un terrain de 3.5 hectares.





Là encore, le ministre a dû répondre. Il a expliqué au magazine avoir mandaté un expert après l'évaluation faite par l'agence Sotheby's. "Le prix conseillé par l'agence était stratosphérique", a-t-il indiqué. "J'ai fait procéder à une expertise qui a conclu à une valeur inférieure." L'expert aurait notamment exclu de sa comptabilité "un champ" attenant, qui ne lui appartenait pas.