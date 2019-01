L'ancien ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot veut revenir "sous une forme ou sous une autre". Il appelle au lancement d'un "Plan Marshall" pour réussir la transition écologique, dans un entretien à la télévision suisse RTS.





"Je prolongerai mon engagement mais je veux trouver une forme utile, une forme inédite", indique-t-il dans une vidéo mise en ligne sur le site de la chaîne. "J'avais envie de dire à Emmanuel Macron, quand on décide, les énergies renouvelables, on y va à fond, l'agroécologie on y va à fond, l'hydrogène pour stocker les énergies, on y va à fond, c'est un Plan Marshall" qu'il faut, a-t-il affirmé, estimant que "les petits pas c'est fini".