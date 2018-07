Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez : deux amoureux du vélo

La dixième étape du Tour de France compte 159 km entre Annecy et Le Grand-Bornand. Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez, tous deux amoureux du vélo, y participent et se retrouvent dans la même équipe : celle des Républicains. Un déjeuner au restaurant est notamment prévu entre les deux hommes politiques ce mardi avant le top départ. Quels sont les enjeux de ce tour de France pour eux ? Quid de leurs projets respectifs ?



