Noël sous haute surveillance : les consignes de Darmanin pour protéger les lieux de culte

Des instructions pour éviter tout incident. À quelques heures des festivités de Noël, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a envoyé à l’ensemble des préfets du territoire des consignes pour sécuriser les lieux de culte. "Dans la perspective des fêtes de Noël, je vous demande de donner des instructions aux forces de police et de gendarmerie placés sous votre autorité afin de renforcer significativement la surveillance des lieux de culte et des offices organisés les 24 et 25 décembre", écrit le locataire de la place Beauvau dans une lettre diffusée ce mercredi.

Le ministre indique que "les forces Sentinelle [...] pourront utilement être mobilisées dans (les) dispositifs de protection", que Gérald Darmanin veut "dissuasifs" et "visibles". La posture Vigipirate est toujours au niveau "urgence attentat", rappelle-t-il dans ses instructions, appelant à une vigilance particulière sur les "sites symboliques".

Les policiers et les gendarmes sur tout le territoire sont appelés ainsi à prendre contact avec les organisateurs des offices et à en connaître les horaires, "afin de rassurer les chrétiens", poursuit le ministre. Les polices municipales et la vidéoprotection devront aussi être mobilisés. "Merci d’assurer un maximum de mobilisation visible de nos forces de sécurité aux abords immédiats des églises et des temples dans cette période de risque élevé d’attentat", conclut-il dans ce document que LCI a pu consulter.