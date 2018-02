Nombre de SDF dans les rues : Louis Gallois dénonce les propos "insupportables" du secrétaire d'Etat Julien Denormandie

Pour Louis Gallois, les préfets se sentant "liés" par la promesse d'Emmanuel Macron que plus personne ne vive dans la rue fin 2017 ont tendance à exclure certaines personnes des statistiques, commes les célibataires, les personnes vivant sous des tentes ou certains étrangers. "Plutôt que de fixer un délai irréaliste et d'amener les préfets à faire de l'équilibrisme pour dégager des chiffres cohérents avec la promesse présidentielle, mieux vaut entreprendre un travail de fond, qui traite les problèmes des personnes à la rue, en campement, sous la tente, dans les squats" estime l'ancien président de la SNCF et d'EADS.