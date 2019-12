Non, Edouard Philippe n'a pas dit : "Ils pourront prendre leur retraite à 60 ans s’ils meurent à 60 ans"

Dévoilée mercredi par le Premier ministre, la réforme des retraites suscite la colère chez de nombreux salariés. Une contestation qui s'exprime dans la rue, mais aussi sur Facebook, à travers des publications massivement repartagées. Grâce à des outils d'analyse avancés, un membre du réseau de factchecking "CrossCheck", dont fait partie LCI, a identifié un article polémique, suscitant près de 30.000 interactions, dont une grande proportion de "grrr" (l'équivalent du like utilisé pour signifier sa colère).

L'information qui suscite l'indignation de beaucoup d'internautes est une citation attribuée à Édouard Philippe. Si l'on en croit l'article qui la reprend, il aurait déclaré : "Nos concitoyens ont des attentes sur la question de la retraite. Le but c’est qu’ils comprennent qu’ils peuvent attendre encore un peu. Honnêtement ils pourront prendre leur retraite à 60 ans s’ils meurent à 60 ans mais faut pas se leurrer, on va devoir augmenter le temps de travail et l’âge de départ à la retraite. Faut juste trouver un moyen de faire passer la pilule."