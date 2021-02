Covid-19 : non, Emmanuel Macron n'a pas été traité à l'hydroxychloroquine

Le démenti est clair. Non, le président de la République ne s'est absolument pas soigné contre le coronavirus avec le fameux "protocole" du professeur Didier Raoult. Auprès de LCI, son entourage a catégoriquement contesté cette rumeur, née des insinuations de Jean-Marie Bigard. Avant d'être déformées et relayées sur les réseaux sociaux.

Dans un entretien filmé sur fond noir, l'humoriste français est revenu sur la conversation téléphonique qu'il a eue au printemps dernier avec Emmanuel Macron. Dans cet extrait tiré d'une version longue du "documentaire" controversé Hold-Up, il a notamment abordé la question de l'hydroxychloroquine, molécule utilisée à l'IHU de Marseille dans le cadre d'essais cliniques contre le coronavirus. "Je lui ai dit : ''Président, franchement, vous attrapez le Covid, est-ce vous faites le protocole du professeur Raoult ?'", se remémore Jean-Marie Bigard face caméra.

Et de poursuivre avec ce que lui aurait répondu le locataire de l'Élysée. "Il m'a dit 'Bien sûr. Le jour même'." Si la date n'est pas précisée, on comprend que l'interview est ultérieure à la contamination du chef de l'Etat au coronavirus, en décembre dernier. Tandis que le ton est affirmatif lorsqu'il évoque l'échange téléphonique, l'humoriste continue en avançant par spéculation. Interrogé sur le traitement pris six mois plus tard par Emmanuel Macron, il répond : "Je pense qu'il a dû lui aussi bénéficier de ce protocole." Une théorie très hypothétique, pour laquelle il a pris encore davantage de précautions ce mercredei 17 février. Invité de TPMP, il a rappelé ne "pas savoir s'il l'a fait ou pas".