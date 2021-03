Non, Jean Castex n'était pas aux responsabilités lors de l'épidémie de H1N1

L'image les montre proches et souriants. En légende d'un photo sur laquelle sont réunis Jean Castex et Nicolas Sarkozy, un internaute assure que l'actuel Premier ministre était aussi, en 2009, un conseiller de l'Élysée. À l'en croire, le locataire de Matignon était déjà aux responsabilités lors du "scandale H1N1" et serait l'instigateur de la "vaccination de masse […] au profit de Big Pharma" - du nom de cette théorie selon laquelle toutes les compagnies pharmaceutiques s'organisent avec les autorités à des fins financières. Pourtant, il n'en est rien.

Avant sa nomination, au moment de l'épidémie, Jean Castex n'était donc pas aux commandes. En tout cas pas au niveau national. Il venait d'être élu maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Reste qu'avant de devenir le "Monsieur Déconfinement" au printemps dernier, puis chef du gouvernement en 2020, cet énarque avait déjà connu les responsabilités dans le milieu de la santé. Il a notamment occupé, entre 2004 et 2006, la fonction de directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (actuelle DGOS). Il avait ensuite suivi Xavier Bertrand en devenant son directeur de cabinet lorsque ce dernier avait occupé le ministère de la Santé puis le ministère du Travail et des Solidarités, entre 2007 et 2008.

Vous souhaitez réagir à cet article, nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr