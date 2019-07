Non, Jean-Michel Blanquer n'a pas fabriqué un dessin d'enfant lors d'un déplacement dans une colonie de vacances

Un autre détail intrigue. Dans son tweet, Jean-Michel Blanquer félicite la fédération Léo Lagrange, une association d’éducation populaire à but non lucratif, or l'animateur indique dans son thread que les organisateurs de sa colonie sont Vacances pour tous et la Ligue de l'enseignement. Ces deux institutions sont bel et bien citées par le ministre dans un autre tweet (cf. ci-dessous), cette fois avec des photos montrant M. Blanquer et des enfants lors d'une sortie kayak, sortie évoquée par le twittos Dadouceur.





Un communiqué de presse détaillant le déplacement du ministre et de son secrétaire d'Etat, Gabriel Attal, dans l'Aveyron, et publié le 23 juillet, nous éclaire. On y découvre que que les deux membres du gouvernement sont arrivés le mercredi 24 juillet à 18h15 à "la base de loisirs de Najac", gérée notamment par la fédération Léo Lagrange. Le lendemain, une autre visite a été organisée, cette fois à la "base de loisirs de la Ligue de l’Enseignement à l’Anse du Lac", à Pont-de-Salars.





En clair, les photos des deux fillettes ont été prises lors du déplacement organisé le 24 juillet à Najac. L'animateur Dadouceur, travaillant quant à lui sur la base de loisirs de l'Anse du Lac, n'était donc pas présent. La visite à laquelle il a eu affaire ne s'est déroulée que le lendemain.