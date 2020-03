Non-respect du confinement : vers une peine de prison pour les multi-récidivistes

Entre les restrictions des libertés individuelles, les autorisation de réquisitions ou les injonctions au confinement, il fallait bien évoquer le volet judiciaire. Alors que les contrôles pour vérifier le strict respect des consignes gouvernementales se durcissent, la Garde des Sceaux s'est occupée de penser aux sanctions. Et c'est au regard du "constat" qu'elle fait de ces derniers jours que la ministre s'est voulue intransigeante. L'amendement, qui doit permettre d'assurer "la réalité de ce confinement" et "dissuader les personnes qui ne le respectent pas", prévoyait donc que la violation répétée des règles du confinement constitue désormais un délit et non plus une simple contravention. Ce délit devenait dès lors passible de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.