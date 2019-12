Non, Sibeth Ndiaye n'a pas dit : "Nous avons été élus pour nos compétences et non notre honnêteté"

Le gouvernement serait-il ouvertement malhonnête ? C'est du moins ce que l'on pourrait croire avec une déclaration attribuée à la porte-parole Sibeth Ndiaye. "Nous assumons les faits reprochés à M. Delevoye et à tous les autres, cependant, nous avons été élus pour nos compétences et non notre honnêteté", aurait-elle dit dans une interview. Déclaration qui a été partagée plusieurs fois sur facebook, notamment sur la page des gilets jaunes. Cependant, rien n'est vrai, Sibeth Ndiaye n'a jamais prononcé cette phrase.

La publication proviendrait en réalité d'un site parodique. Autres sujets, un photomontage a montré la photo de Brigitte Macron avec son salaire mirobolant de 450 000 euros par an ainsi que les détails de ses acquis. Enfin, Donald Trump se veut être un écolo anti-éoliennes lors de son discours auprès des étudiants en Floride.



Ce dimanche 29 décembre 2019, Camilla Campusano, dans la chronique "Le JT des infox", nous parle de la citation polémique de Mme Sibeth Ndiaye. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/12/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.