"Nos aînés ont raison" : nouvelle tribune de militaires sur le risque d'une "guerre civile" en France

"Nos aînés ont raison sur le fond de leur texte, dans sa totalité. Nous voyons la violence dans nos villes et villages. Nous voyons le communautarisme s’installer dans l’espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme Le premier texte avait fait couler beaucoup d'encre, le second risque d'enfoncer le clou." Près de trois semaines après la publication, le 21 avril dernier, d'un texte controversé appelant Emmanuel Macron et l'exécutif à défendre le patriotisme, une nouvelle tribune a été publiée par Valeurs Actuelles dimanche 9 mai. Cette fois-ci, les signataires seraient des militaires d'active, qui ont souhaité conserver leur anonymat, selon l'hebdomadaire conservateur.

Depuis plusieurs jours, la rumeur d'une nouvelle tribune circulait avec insistance. Alors qu'Emmanuel Macron s'affichait, en signe d'unité, avec les chefs d'états-majors des armées vendredi 8 mai lors des commémorations de la capitulation allemande en 1945, le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire de droite, Geoffroy Lejeune, avait confirmé qu'un nouveau texte était en préparation.