Notre-Dame de Paris : Emmanuel Macron sur le chantier ce jeudi, deux ans après l'incendie

Plus de deux ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron se rend sur le chantier. Le président de la République visitera le chantier de ma cathédrale jeudi 15 avril 2021 pour commémorer l'anniversaire de l’incendie qui avait ému le monde entier. Les flammes avaient ravagé la flèche, les toitures de la nef et du transept et la charpente de l'édifice.

Cette visite sera l'occasion pour le Chef de l'État de remercier à nouveau tous ceux qui ont permis de sauver la cathédrale des flammes, tous ceux qui œuvrent à sa reconstruction, à savoir les charpentiers, échafaudeurs, cordistes, grutiers, facteurs d'orgue, maîtres-verriers, restaurateurs en peinture et sculpture, tailleurs de pierre, archéologues et chercheurs. Sans oublier les 340 000 donateurs du monde entier qui rendent ce chantier possible. Des équipes qui œuvrent depuis des mois pour permettre la réouverture au culte et au public en 2024, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron.