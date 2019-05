Notre-Dame de Paris : "La gestion sera totalement transparente" : le ministre de la Culture ferme sur les dons

Franck Riester s'est également longtemps penché sur la reconstruction de Notre-Dame. A commencer par le calendrier fixé par Emmanuel Macron. Il met l'accent sur la "qualité du chantier" plus que sur la rapidité. "C’est bien que le président ait fixé un objectif ambitieux, c’est comme ça qu’on motive les équipes (…) On ne mélange pas vitesse et précipitation". La veille, plus de 1000 experts avaient émis des doutes et critiqué ce délai de cinq ans dans une tribune du Figaro. "Je comprends cette crainte. Mais il n’est absolument pas question de remettre en cause les principes fondamentaux de la préservation du patrimoine. J’en suis le garant", avance Franck Riester.





Alors que le projet de loi évoque de nombreuses dérogations concernant les futurs travaux, l'urbanisme ou les marchés publics, encore une fois, le ministre de la Culture a tenu à tempérer. "On se donne la possibilité de travailler par ordonnances pour assouplir un certain nombre de règles, oui. Mais uniquement pour gagner du temps sur les démarches administratives."