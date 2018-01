Notre-Dame-des-Landes : fin des consultations pour Édouard Philippe

Il voulait "voir et écouter". Le Premier ministre a bouclé ses consultations sur le projet de construction du futur aéroport de la région nantaise. Il a fait un dernier déplacement pour rencontrer les mairies concernées, à Notre-Dame-des-Landes et à Nantes ce samedi 13 janvier. "Pour l'instant la décision n'est pas prise, elle exige encore quelques consultations", a expliqué le Premier ministre. La décision sera annoncée avant la fin du mois de janvier, a-t-il assuré.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.