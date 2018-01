Notre-Dame-des-Landes : Bové (EELV) et Orphelin (LREM) y verraient bien un "nouveau Larzac"... De quoi s'agit-il ?

Le plateau du Larzac, vaste territoire de 6.378 hectares constitué de terres labourables, de bois et d'exploitations agricoles situé dans l'Aveyron, fut au coeur d'un long combat, au cours des années 1970, entre des militants du monde paysan et le gouvernement de l'époque. Ce dernier projetait d'y étendre un camp militaire, à travers une série d'expropriations. José Bové, syndicaliste agricole, avait participé activement à cette mobilisation qui avait abouti à l'abandon du projet, en 1981, par François Mitterrand, et à la création d'un territoire géré directement par les agriculteurs.





L'accord avec le gouvernement avait permis l'adoption, en 1984, d'un régime juridique comparable avec celui que l'eurodéputé propose aujourd'hui pour Notre-Dame-des-Landes : un bail emphytéotique signé entre l'Etat et la Société civile des terres du Larzac (SCTL). Il permet à cette dernière de gérer ces terres et de les administrer comme le ferait un propriétaire, sans pour autant pouvoir les vendre. La durée initiale du bail, prévue pour 60 ans, a été rallongée à 99 ans, soit jusqu'à 2083, par l'ancien ministre PS de l'Agriculture Stéphane Le Foll en 2013.