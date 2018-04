Notre-Dame-des-Landes : Nicolas Hulot appelle les zadistes à ne pas confondre "écologie et anarchie"

Pour la première fois depuis le début des évacuations à Notre-Dame-des-Landes, des zadistes, dont certains occupent illégalement des terres agricoles, ont accepté de s'asseoir à la table des négociations. Ce mercredi 18 avril, ils ont rencontré la préfète de Loire-Atlantique, mais aussi le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot. Ce dernier a appelé les occupants de la ZAD à ne pas confondre "écologie et anarchie". Selon lui, "il n'y a pas d'autre issue que de saisir la main que le gouvernement (...) a tendue dès le 17 janvier dernier lorsque le Premier ministre a annoncé que l'on renonçait à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes".



