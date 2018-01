Notre-Dame-des-Landes : quand Macron ne voulait pas d'une évacuation par la force

Si l'exécutif semble se résoudre à l'hypothèse d'un rapport de force, Emmanuel Macron avait, durant la campagne présidentielle, marqué sa préférence pour une solution évitant toute intervention musclée. "Je ne veux pas de violence, je ne veux pas d'évacuation", disait même le candidat début 2017. "Il faut être très vigilant sur ce sujet, il n'y aura pas de brutalité."

Soucieux de tenir compte du référendum de 2016 en faveur de l'aéroport mais également convaincu qu'aujourd'hui, "on ne lancerait pas un projet du type de Notre-Dame-des-Landes", il s'était donné six mois, après son élection, pour consulter et trancher sur le sujet.





En avril 2017, quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle, il avait en revanche été beaucoup plus tranché dans L'Emission politique, sur France 2, affirmant qu'il y avait eu un vote et que son "souhait" était "de le respecter et de faire l'aéroport". "Je ne vais pas arriver et envoyer les militaires à Notre-Dame-des-Landes", avait-il affirmé. "La nomination d'un médiateur calmera les choses pendant six mois. Si je n'arrive pas à convaincre, je ferai respecter les choses. Je prendrai mes responsabilités et je ferai évacuer la zone."





Neuf mois plus tard, rien n'a filtré sur la décision qui sera annoncée finalement par le chef de l'Etat à travers son chef du gouvernement. En revanche, il y aura bel et bien une évacuation.