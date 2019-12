Notre-Dame : le général Georgelin réclame-t-il 14.000 euros par mois pour superviser le chantier ?

La somme est astronomique. Selon les informations du Canard enchaîné, paru ce mardi 24 décembre, le général Jean-Louis Georgelin, nommé par le président pour superviser le chantier de Notre-Dame de Paris, réclamerait 14.000 euros par mois pour exercer cette mission. Interrogé par le quotidien La Croix, ce dernier a formellement démenti. Et dit ne pas connaître son futur salaire.

L’établissement "dément formellement cette information", estimant qu’elle ne "retrace ni le niveau envisageable pour la rémunération de son président ni la manière dont celle-ci sera fixée. L’occasion pour l’institution de rappeler auprès de nos confrères que c’est au ministère de l’Action et des comptes publics qui il incombe de définir la rémunération du président de l’établissement. Et ce non pas en fonction des désirs de ce dernier, mais en suivant la proposition faite par le ministère de la Culture. L’ancien major des armées ne serait d’ailleurs même pas encore au courant du montant de sa future rémunération.