Notre-Dame : y aura-t-il assez de main-d'oeuvre pour la reconstruction ?

Couvreurs, charpentiers, tailleurs de pierre, sculpteurs... Tous ces métiers - parfois oubliés - ne vont plus l'être pour très longtemps. Après le dramatique incendie qui a ravagé Notre-Dame lundi soir, tout le monde pense déjà à la reconstruction. Et pour ce chantier qui devrait durer cinq ans selon le chef de l'Etat, les artisans vont être mis à contribution. Seulement ces métiers quasi-oubliés vont manquer selon Jean-Claude Bellanger secrétaire général des Compagnons du devoir. La France va être confrontée "à un manque de main-d'oeuvre en tailleurs de pierre, charpentiers et couvreurs", des métiers "peu valorisés", a-t-il déclaré après une rencontre avec la ministre du travail, Muriel Penicaud.





Pour lui, il faudrait plus de 450 ouvriers pour la seule partie du gros œuvre. "Pour le chantier de reconstruction, il faudrait que, dès septembre, nous recrutions en apprentissage 100 tailleurs de pierre, 150 charpentiers et 200 couvreurs".





Actuellement, "les Compagnons du devoir forment chaque année environ 1.000 charpentiers, 700 couvreurs et 450 tailleurs de pierre", selon le secrétaire général des Compagnons du devoir.





Des chiffres qu'il considère trop faibles pour un chantier de cette ampleur et qui risqueraient de vider les chantiers de rénovation déjà engagés. D'autant plus que "nous manquons actuellement de couvreurs et de charpentiers pour répondre aux besoins de tous les chantiers", comme le rappelait Muriel Penicaud.

L'horizon 2024 n'est pas pour rassurer puisque les travaux nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques à Paris vont mobiliser une part importante d'effectif d'artisans car le bois occupera une part importante des constructions.