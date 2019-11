"Nous avions le devoir d'intervenir au Mali, pour la sécurité du Sahel mais aussi notre propre sécurité", affirme Bernard Cazeneuve

"Nous avions le devoir d'intervenir au Mali". Invité ce mercredi matin sur LCI, Bernard Cazeneuve est longuement revenu sur l'intervention française au Sahel, où 13 soldats ont trouvé la mort lundi. L'ancien Premier ministre l'assure : il s'agit "d'une nécessité."

L'ancien Premier ministre a tenu à rendre un hommage aux militaires tués : "Ce sont eux qui, chaque jour, assurent notre sécurité. J'éprouve pour eux un immense sentiment de gratitude, de reconnaissance. Je suis dans l'émotion, dans la volonté de leur rendre l'hommage qu'ils méritent." Malgré le deuil, l'intervention française sur le sol africain est une nécessité, estime Bernard Cazeneuve. "Nous avions un devoir d'intervenir pour le Mali, pour la sécurité du Sahel, mais aussi pour notre propre sécurité et celle de l'UE. (…) La lutte contre le terrorisme est un combat au long court. (…) Sur ces sujets sérieux et grave, il faut faire œuvre de pédagogie et expliquer que le lourd tribut payé par nos hommes l'est pour la sécurité de la bande sahélienne", affirme l'ancien ministre de l'Intérieur.